Yerry Mina si presenta al Cagliari: “Sono sempre pronto, Lukaku dovrà preoccuparsi di noi”

Il neo acquisto del Cagliari, il difensore 29enne Yerry Mina, si presenta così in conferenza stampa. Ecco le parole del colombiano, nuovo rinforzo per Ranieri:

Finalmente arrivi a Cagliari. Quanto sei contento?

“E’ un piacere essere qui con voi. Farò di tutto per aiutare la squadra. E’ un piacere essere a Cagliari. La verità è che sono felice. Dico grazie a tutti, alla mia famiglia e a chi mi è stato vicino. Per me è una grande possibilità. Sono felice.”

Hai avuto modo di vedere qualche partita del Cagliari?

“La Serie A è molto motivante per me. Sono una persona a cui piace stare nelle grande Leghe, e voglio impegnarmi. Ho lavorato tanto prima di arrivare qua e con l’entourage abbiamo guardato le partite del Cagliari”.

Che tipo sei?

“Io sorrido sempre, anche quando le cose non vanno bene. Voglio dare tanto al gruppo. Questa famiglia mi ha impressionato, sono molto uniti. Mi ha impressionato. Ogni giorno per me è una prova, Dio mi aiuta e mi fa vedere le cose in tutti i punti di vista. Il Cagliari ha sempre mostrato interesse per me. Mi caratterizzo come un giocatore a cui piace vincere. Ranieri ha tanta esperienza e ti permette di esprimerti al meglio. Nessuno mi ha mai detto “Il mister è noioso”, tutti mi hanno detto: “il mister ti lascia tanta libertà”.

Sei pronto per giocare?

“Yo estoy pronto panaaa! Sempre pronto per giocare, vincere, mangiare. Mi piace tutto, la famiglia, la città, il club. Mi hanno dato subito fiducia. Mi piace vincere e mi arrabbio quando non succede. Mi piace tanto giocare con il pallone e proporre nuove “mosse”. Il mio lavoro è difendere ma mi piace trovare il gol”.

Lunedì si affronterà la Roma. Ti preoccupa affrontare Lukaku?

“Credo che sarà Lukaku a doversi preoccupare di noi. Abbiamo qualità e abbiamo tanta voglia. Non vedo l’ora di sfidarlo non ho paura. Faremo di tutto per vincere”.

“A Cagliari ha militato un tuo connazionale, Ibarbo. Lo conosci?

“Victor è una grande persona. Ci siamo visti diverse volte. Lui ha un grande ricordo di Cagliari”.

Come mai a Firenze non è andata bene?

“Ho avuto dei problemi quando sono arrivato in Italia. Non stavo bene a causa di un infortunio pregresso. Ora sto bene e voglio ricominciare”.

Foto: Twitter Cagliari