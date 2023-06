Yéremi Pino: “Vogliamo vincere la Nations, servirà attenzione con l’Italia”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista della Spagna, Yéremi Pino, ha così parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro l’Italia, valida per le semifinali di Nations League: “Sarà una partita molto importante, vogliamo alzare questa Coppa e stasera vogliamo vincere per portare a casa questo trofeo. Siamo un gruppo con tanti ottimi giocatori, abbiamo vinto delle Champions e sono contento di partire titolare. Sono felice del lavoro fin qui svolto e voglio farlo vedere anche in campo. L’Italia è una squadra forte nell’uno contro uno, molto compatta. Servirà attenzione”.

Foto: Instagram Yeremi Pino