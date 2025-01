Yeremay resta al Deportivo. Il comunicato

Yeremay Hernandez resta al Deportivo. Questo, il comunicato ufficiale del club: “L’RC Deportivo e Yeremay Hernández Cubas (10 dicembre 2002, Las Palmas de Gran Canaria) hanno concordato di continuare a collaborare, nonostante tutte le offerte ricevute dal calciatore canario durante l’attuale mercato. Si tratta di un gesto che rafforza l’impegno reciproco nel progetto a lungo termine. Il Club e il giocatore, che ha un contratto con il Deportivo fino al 2030, sono stati oggetto di numerose proposte, ma entrambe le parti hanno deciso di continuare a lavorare insieme per proseguire la loro reciproca crescita”.

“Yeremay, consolidato come una delle grandi figure della prima squadra, è un pilastro fondamentale nella costruzione del futuro del Deportivo. In questa stagione, il ’10’ biancoblu ha giocato 19 partite, segnato 8 gol e fornito 3 assist, contribuendo in modo decisivo agli obiettivi della squadra nel suo ritorno al calcio professionistico.

L’RC Deportivo accoglie con favore la decisione di Yeremay di continuare a scrivere la sua storia nel Club e apprezza la sua fiducia in un progetto che continua a crescere basandosi sul talento della squadra giovanile come uno dei suoi elementi chiave”.

Foto: Instagram Yeremay