Yeboah: “L’Inter non in un buon momento. Blessin si è basato sulle sconfitte con Liverpool e Sassuolo”

Questa sera sarà in cerca del primo gol in campionato. Kelvin Yeboah, attaccante del Genoa, ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “L’Inter è una buona squadra, ma sappiamo anche che i nerazzurri stanno attraversando un momento difficile. In settimana il mister si è basato molto sulle partite con Liverpool e Sassuolo, vediamo come andrà: ogni sfida si può vincere, daremo il 100% in campo con la speranza di ottenere un buon risultato”.

FOTO: Twitter Genoa