Ufficiale: Yaya Touré vice allenatore dello Standard Liegi

Le indiscrezioni delle ultime settimane trovano riscontro nella realtà: l’ex centrocampista Yaya Touré si aggrega allo Standard Liegi come allenatore in seconda. Lo annuncia lo stesso ex giocatore di Manchester City e Barcellona sui propri profili Social: “Sono deliziato di farvi sapere che prenderò l’incarico di vice-allenatore allo Standard. È un onore per me potermi unire a questo club, non vedo l’ora di lavorare con l’allenatore Carl Hoefkens! Facciamolo”. Fin qui ha avuto esperienze da assistente in Russia, all’Olimpik Donetsk e all’Akhmat Grozny, guidando di recente l’U16 del Tottenham. Lo Standard Liegi è una delle squadre del gruppo 777e partners, di cui fanno parte anche Genoa e Union Berlino.

Foto: Twitter Manchester City