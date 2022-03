Yaya Touré sui problemi con Guardiola: “Sarei felice di vederlo, ha passione per il calcio”

In un’intervista concessa al The Times, Yaya Touré ha parlato del rapporto con Pep Guardiola, non più idilliaco da quando l’ex centrocampista lo accusò di avere problemi con i calciatori africani. L’ivoriano ha poi affermato di aver inviato una lettera di scuse, alla quale non ha avuto risposta: “Lo attribuisco alla situazione COVID, voglio vederlo. Sarò felice, ho bisogno di parlare con persone che hanno una passione per il calcio”.

Yaya Touré parla anche del rapporto con Jurgen Klopp: “Quando vince le partite gli mando un sms. È felicissimo, mi risponde sempre e mi ha invitato a incontrarlo. A volte mi chiedo se riposi, ma non credo, ama troppo il calcio. È un tecnico eccezionale”.

Foto: Twitter Manchester City