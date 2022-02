Yarmolenko: “Pregate per l’Ucraina. No alla guerra”

Anche Andriy Yarmolenko, attaccante del West Ham e tra i più famosi calciatori ucraini in circolazione, dai suoi account Social ha voluto lanciare un appello contro la guerra che sta colpendo la sua Nazione: “Pregate per l’Ucraina. No alla guerra”.

FOTO: Sito Uefa