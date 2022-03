Yarmolenko duro contro i calciatori russi: “Perché tacete? Avete influenza, mostrate cosa accade”

Il calciatore ucraino in forza al West Ham Andriy Yarmolenko, negli ultimi giorni, è stato fra i più attivi nel difendere la causa del suo paese alle prese con il dramma della guerra dovuta all’invasione russa. Già nelle scorse ore, infatti, giocatore aveva infatti inviato una donazione all’esercito per sostenere a difesa e diramato messaggi a favore della pace.

Sul proprio profilo Instagram, inoltre, ha voluto mandare un messaggio diretto ai calciatori russi, chiedendo di prendere posizione: “Ragazzi, perché state seduti come teste di m**** e non dite niente? Nel mio paese uccidono persone, uccidono mogli, uccidono madri, uccidono i nostri figli. Ma voi no dite niente e non avete fatto commenti. Ditemi, per favore, cosa accadrà se tutti voi insieme, uniti, mostraste alla gente cosa sta realmente accadendo nel mio paese”.

Yarmolenko prosegue: “Conosco molti di voi e tutti mi avete detto che non dovrebbe essere così e che il vostro presidente si comporta in modo errato. Quindi ragazzi, avete influenza sulle persone, mostratelo, ve lo chiedo, per favore! So che ad alcuni di voi piace mostrare le p*** davanti alla telecamera (Dzyuba) ma ora è giunto il momento di mostrarle nella vita reale. Grazie per l’attenzione”.

Foto: Twitter West Ham