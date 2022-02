Yaremchuk esulta e mostra lo stemma dell’Ucraina: “Situazione difficile nel mio paese”

Autore del gol del definitivo 2-2 in Benfica-Ajax, Roman Yaremchuk ha voluto celebrarla dedicando un pensiero alla propria nazione, attualmente minacciato da una possibile invasione della Russia. Il centravanti ucraino, infatti, ha tolto la maglia per mostrare una canottiera nera con lo stemma di color grigio dell’Ucraina, poi baciato più volte dal giocatore. Nel post partita Yaremchuk ha dichiarato: “Il calcio e il calcio e io faccio il mio lavoro qui, in Portogallo, ma nel mio paese stanno succedendo tante cose. La situazione è difficile“. La testa, nonostante tutto, è centrata sul Benfica: “Sono un professionista e so cosa devo fare in campo. Faccio tutto quello che posso per i miei tifosi portoghesi. Devo fare gol e aiutare la squadra. Non siamo soddisfatti ma abbiamo buone possibilità di segnare ad Amsterdam. Possiamo fare bene”.

Foto: Twitter Benfica