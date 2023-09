YANKUBA MINTEH, IL MESSI GAMBIANO PRONTO A STUPIRE L’EUROPA

C’è un nome che sta stuzzicando il calcio Europeo negli ultimi anni, ed è quello di Yankuba Minteh, ala destra gambiana classe 2004 di proprietà del Newcastle ma attualmente in prestito agli olandesi del Feyenoord. Nasce (calcisticamente parlando) nelle giovanili dello Steve Biko (squadra che milita nel campionato Gambiano) ma nell’estate del 2022 e si trasferisce all’Odense (squadra Danese), cambiando vita e modo di vedere il calcio. Qui viene coccolato, valorizzato con le giovanili mette al referto 7 presenze condite da 2 gol ed 1 assist. Da qui la squadra bianco-blu comincia a responsabilizzarlo fino a farlo arrivare in prima squadra dove esordisce il 19 marzo 2023 contro l’Aarhus giocando 90 minuti. Da qui è una parabola ascendente, colleziona un totale di 17 presenze in Supeligaen dove è protagonista con 4 goal e 4 assist. Poi, quest’anno, il grande salto, la chiamata del Newcastle, un giorno che il ragazzo di Bakau non potrà mai dimenticare. Il 1 luglio di questa stagione il club inglese lo compra per appena 7 milioni di euro, e, dopo averlo annunciato lo gira subito in prestito al Feyenoord, dove, attualmente sta incantando tutti con le sue giocate. In Olanda, ad oggi, ha collezionato 6 presenze con 2 goal ed 1 assist all’attivo ma, chissà che questo score non possa cambiare proprio stasera sotto le magiche stelle della Champions League…

Con un’altezza di 182 centimetri Yankuba Minteh fa di lui un’ala molto estrosa e rapida, il piede mancino è educato, e, l’accelerazione è davvero il suo punto forte aggiunto ad una discreta dose di gol, quindi una buona finalizzazione. In questi anni tra la Danimarca e l’Olanda ha ricoperto praticamente tutti i ruoli dell’attacco, dall’ala sinistra al trequartista fino alla punta. Il suo ruolo naturale, però, è quello di ala destra pronto sempre a rientrare o ad accelerare sul lungo e lasciare metri al difensore che lo insegue. Tutte queste caratteristiche gli hanno fatto prendere in patria, e non, i soprannomi di Yankuba “Messi” Minteh o “il Messi Gambiano”. Grazie alla sua giovane età ed ad una serie di prestazioni importanti, ottenute con i club europei, si è meritato ampiamente la chiamata del C.t. del Gambia Tom Saintfiet. Nella giornata del 10 settembre, inoltre, è arrivato il suo esordio con la nazionale gambiana segnando, da subentrato, il goal che ha aperto alla rimonta degli “Scorpioni” sul Congo (terminata 2-2), nel match valido per le qualificazioni per la Coppa d’Africa. Ed è, proprio quella coppa, insieme alla Champions League, che il ragazzo di Bakau sogna di vivere da protagonista e, magari, chi lo sa, diventare l’eroe della sua nazione…

Foto: Instagram Minteh