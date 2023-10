YAN COUTO, IL FUTURO DEL CITY NELL’OCCHIO DEL CICLONE VERDEORO

“Sono cresciuto guardando Dani Alves in televisione ed è un idolo per molti brasiliani. Ha una grande storia con la Nazionale e con i club in cui ha giocato, è un riferimento per il suo stile di gioco, la sua qualità, la sua difesa. Solo cercando di imitarlo posso essere un giocatore più completo”. Ha poco più di 20 anni, è nel calcio europeo da malapena 3 e ancora deve capire come impostare certe dichiarazioni, tant’è vero che, dopo questa molto forte sull’ex difensore del Barcellona e della Juventus, in carcere da gennaio per accusa di stupro, ha rimediato dicendo: “Vorrei chiarire che ripudio ogni forma di criminalità e di violenza, specialmente contro le donne. È la prima volta che mi ritrovo in una polemica, ho avuto bisogno di tempo per capire cosa stava succedendo e come reagire a tutto”. Questo è Yan Couto, terzino destro 21enne della Nazionale brasiliana e di proprietà del Manchester City, e dall’anno scorso è in prestito al Girona. Spiace che le prime questioni che abbiano fatto rumore sul suo conto siano su una frase mal interpretata, poichè si sta parlando della prima scelta di Fernando Diniz per sostituire Renan Lodi e Danilo nel Brasile, quindi non proprio l’ultimo arrivato. Certo, usare le parole “idolo” e “punto di riferimento” per Dani Alves dopo quanto accaduto non poteva far altro che scatenare i piani alti della Federazione. Quella oscura parentesi è inscindibile dalla persona in toto e dunque passano in secondo piano i 42 trofei vinti dall’ex blaugrana in carriera, unico aspetto che probabilmente contava nella mente ancora ingenua e piena di euforia di un ragazzo come Yan Couto in quel momento, che è alla prima esperienza con la Seleçao e sogna a malapena 1/3 di quanto fatto dal classe ’83 verdeoro.

Il terzino 2002 è stato per l’appunto impiegato da Diniz nelle due gare contro Venezuela e Uruguay, in un doppio esordio (da subentrato prima e da titolare poi) sicuramente non roseo: 1 punto guadagnato e il grave infortunio di Neymar a complicare il tutto. Inoltre la sconfitta contro la Celeste è costato l’aggancio a 7 punti e ora il Brasile non può più sbagliare se vuole raggiungere il prossimo Mondiale. Un inizio in salita per Couto dopo una partenza super con il Girona in Liga, ad oggi secondo da solo in classifica dietro al Real Madrid di Bellingh-Alien e addirittura a +1 sul Barcellona di Lewandowski, Joao Felix e Cancelo, giusto per citarne alcuni. Al momento sono gli “albirrojos” a portare alta la Catalogna nel campionato spagnolo dietro solo alla corazzata blanca, e qui lo stesso Couto si sta distinguendo con ottime prestazioni: 2 assist in 8 partite giocate, e a referto c’è anche un gol contro il Granada alla quinta giornata al Nuevo Estadio de Los Carmenes. Segue con attenzione dall’Inghilterra questa situazione Pep Guardiola, allenatore del Manchester City che detiene il cartellino del brasiliano, dopo averlo acquistato dal Coritiba nel luglio del 2020. La guida dei Citizens spera che questa sua nuova esperienza al Girona (ha giocato in Spagna anche nella stagione 2020/21) e la parentesi alla Sporting Praga di due anni fa con cui raggiunse l’Europa League siano le tappe fondamentali per un giocatore che potrebbe diventare il futuro stantuffo della fascia destra nel palcoscenico dell’Etihad. Kyle Walker a maggio compirà 34 anni e avere un eventuale sostituto in casa fa sempre comodo. Continua dunque la corsa del giovane esterno verso la consacrazione definitiva, che possa anche lasciare alle spalle la tanto triste quanto non voluta uscita su Dani Alves agli occhi della Federazione brasiliana.

Fonte: Instagram Yan Couto