Yamal show, il Barcellona di Flick fa paura: 4-0 in casa del Girona

E’ già il Barcellona di Flick. Una squadra devastante, a livello offensivo fantastica, dopo i 7 gol dell’ultima in campionato contro il Valladolid, ne arrivano altri 4 oggi nel derby dal sapore di Champions, contro il Girona. Grande protagonista Lamine Yamal, autore di una doppietta e trascinatore dei catalani. L’asso spagnolo indirizza la gara con una doppietta al 30′ e al 37′. Nella ripresa, alal festa partecipano anche Dani Olmo e il rientrato Pedri. Unico neo, il rosso a Ferran Torres al minuto 86.

All’80’, gol della bandiera di Stuani per il Girona. In classifica, pokerissimo del Barcellona, 5 vittorie su 5, 17 gol fatti, una macchina da guerra, proprio come quel Bayern Monaco di Flick del 2019-20, che vinse il triplete.

Foto: Instagram Barcellona