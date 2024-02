Yamal: “Sarò sempre grato a Xavi per avermi fatto esordire. Non tutti avrebbero dato fiducia a un 15enne”

Lamine Yamal, talento spagnolo classe ‘2007 di proprietà del Barcellona, ha rilasciato un’intervista a microfoni della Uefa. Tanti i temi affrontati dal giovanissimo calciatore, che si è concentrato in particolare sul momento del suo debutto con la maglia blaugrana: “Mi hanno sempre detto di essere felice, che c’è sempre qualcosa di peggio. Di avere rispetto per le persone e che non sei né migliore né peggiore di altri. Per tutti i bambini della Masia il sogno è arrivare in prima squadra. Tanti allenatori mi hanno dato fiducia ma quando hai 12 anni non è come quando ne hai 15 ed esordisci al Camp Nou. Gli dirò sempre grazie perché non tutti mi avrebbero dato la possibilità di debuttare a 15 anni e in questa stagione mi sta regalando minuti in ogni partita.”

Cosa disse Xavi?

“Mi ha detto di godermi il momento, di fare le stesse cose che facevo in allenamento. Quando sono entrato in campo avevo le orecchie tappate, non sentivo nulla. Nella mia mente è durato tutto un minuto, ma per le mie gambe era passata un’ora, mi sentivo molto stanco.”

I Cambiamenti da un anno all’altro

“Quando ho debuttato ero come un bambino e ora sento la fiducia dei miei compagni, mi tengono più in considerazione. C’è un rapporto di rispetto, ora posso misurarmi ad armi pari.”

