Yamal: “Rinnoverò il mio contratto presto. Il Barcellona è il club della mia vita”

Lamine Yamal, astro nascente che gioca per la Nazionale Spagnola e per il Barcellona ha rivelato a CNN Sport che firmerà presto il suo contratto con i blaugrana. Queste le sue dichiarazioni:

“Non so quando verrà firmato il contratto, ma credo che avverrà presto. Alla fine, il Barcellona è il club della mia vita. Spero di rinnovare il mio contratto con loro e di stare in questo club il più a lungo possibile. Voglio giocare nel campionato spagnolo. Voglio giocare per il Barça e sì, rinnoverò il mio contratto. Lo farò”.

Foto: Instagram Barcellona