Yamal: “Non ho ancora parlato con Flick. Dispiacuto per Xavi”

Lamine Yamal, stella del Barcellona, ha parlato a El Mundo Deportivo sul futuro.

Queste le sue parole: “È stato un momento molto strano. Prima se n’è andato, poi è rimasto… È stato strano, perché abbiamo visto la stessa cosa che avete visto anche voi. Molto triste perché per me è stato il primo allenatore ‘d’élite’ che abbia mai avuto, ma sono cose che succedono nel calcio.

Ora c’è Hansi Flick? Quando era al Bayern, è stata l’ultima cosa che ho visto. E anche nella Nazionale tedesca. Ha un gioco abbastanza offensivo, abbastanza diretto. Sono davvero fiducioso. Se ho parlato con lui? Non gli ho parlato, credo che lo vedrò al mio ritorno e parleremo un po’.

Cosa deve migliorare il Barça la prossima stagione? Dobbiamo avere meno discontinuità, come invece abbiamo avuto di tanto in tanto in questa stagione: dal segnare un gol e farne segnare un altro, o dall’entrare nel secondo tempo e improvvisamente vedersi segnare due gol contro. Questa è l’unica cosa che dobbiamo migliorare, perché da voi penso che possiamo competere con qualsiasi squadra al mondo”.

Foto: twitter Barcellona