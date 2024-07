Yamal: “L’inesperienza può essere un fattore? Vedremo se con la Germania saremo piccoli e innocenti”

La Spagna si prepara a sfidare la Germania ai quarti di finale di Euro 2024. Jens Lehmann, ex portiere della Nazionale tedesca, si è espresso così a Welt Tv: “A livello tecnico sono senza dubbio più bravi di noi e lo abbiamo visto con gli ottimi risultati ottenuti prima nella fase a gironi e poi nell’ottavo di finale contro la Georgia. Ma è una squadra di giovani ed inesperti. È una squadra di bambini. Hanno giocatori molto giovani, ma senza esperienza internazionale”

Le risposte dalla Spagna non si sono fatte attendere. Rispondendo a una precisa domanda, l’esterno offensivo della Roja Lamine Yamal ha parlato così: “Non ascoltiamo nessuno, quello che siamo lo dimostreremo in campo. Questa dichiarazione di certo non aiuta la Germania, aiuta noi. La cosa migliore è non dire nulla. Vedremo se saremo piccoli e innocenti”, le sue parole riportate da As.

Foto: Instagram Yamal