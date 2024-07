Yamal: “Il destino mette ognuno al suo posto”

La Spagna è la prima finalista di Euro2024. Battuta la Francia con il risultato di 2-1, grazie ai gol di Lamine Yamal e Dani Olmo. Alla vigilia della partita, il centrocampista della Francia, Adrien Rabiot aveva provocato Yamal, dicendo che se avesse voluto andare in finale, avrebbe dovuto far di più di quanto aveva fatto vedere fino a quel momento all’Europeo. Dopo il gol Yamal si è lasciato andare ad un’esultanza in cui imitava il gesto del ‘bla bla bla’ con le mani, diretta proprio a Rabiot. Poi, nel post partita, il fenomeno spagnolo è tornato sull’argomento: “Quando ho segnato, ho cercato subito di pensare alla squadra, che è la cosa più importante. Dico sempre che il destino mette ognuno al suo posto e sono molto felice per il gol e per il passaggio in finale”. Poi ha continuato: “La mia esultanza era per la persona che sa. Sono molto felice per la vittoria e per aver aiutato la squadra”.

Foto: Instagram Spagna