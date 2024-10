Yamal giura amore al Barcellona: “Spero di restare tutta la vita e diventare una leggenda del club”

Lamine Yamal, stella del Barcellona, ha parlato a LALIGA World, affermando come il suo desiderio è quello di rimanere a vita nel club blaugrana.

Queste le sue parole: “Quest’anno quando ricevo il pallone sento che gli spalti iniziano a urlare, e questo mi motiva molto. Tendo a guardare il terzino e ad andare a segno con tutto me stesso. È una sensazione che non ho mai provato prima. È come se mia madre fosse davanti a me e mi dicesse di andare verso l’avversario: è una sensazione che non si può descrivere, ma è incredibile”.

E a proposito di scrivere sulla pietra miliare del Barcellona il suo nome: “Vorrei essere ricordato nella storia del Barça come una leggenda. Grazie al Barcellona sono quello che sono. Mi ha dato tutto. La mia vita dipende dal calcio e dal Barça e spero di rimanere con loro per tutta la vita”.

Foto: Instagram Barcellona