Yamal: “Europeo ed Olimpiadi? Non avrebbe senso, alla fine giochiamo per la Spagna, sarebbe un sogno”

Lamine Yamal, talento classe 2007 del Barcellona ha parlato al Mundo Deportivo sull’ipotesi di poter giocare sia Europei che Olimpiadi.

Queste le sue parole: “Non sarebbe logico andare all’Europeo e alle Olimpiadi perché alla fine da quando ho iniziato ho cercato di non sovraccaricarmi e di giocare troppo e non avrebbe senso andare ad entrambi. Ma ovviamente se devo andare… Alla fine giochi per la Spagna, è un sogno”.

Ma se dipendesse da lei, direbbe no alle Olimpiadi? “Dipende anche da come andrà l’Europeo, penso che la cosa più importante sia essere all’Europeo”.

Foto: Instagram Barcellona