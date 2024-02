Yamal da record: è il più giovane partecipante di sempre ad una partita a eliminazione diretta nella storia della Champions

Dopo il record per essere stato il più precoce blaugrana di sempre ad iniziare una partita di Liga tra i titolari, l’attaccante del Barcellona Lamine Yamal ha tagliato un altro singolare traguardo nell’ottavo di andata di Champions contro il Napoli, andato in scena ieri sera al Maradona. Come infatti riportato da OptaPaolo, società che si occupa di statistiche calcistiche, il classe ‘2007, che compirà 17 anni a luglio, è divenuto a 16 anni e 223 giorni il più giovane partecipante di sempre ad una partita ad eliminazione diretta nella storia della competizione. Superato infatti il precedente record, che apparteneva al centrocampista classe 2006 del Paris Saint-Germain e della nazionale francese Warren Zaire-Emery (16 anni e 334 giorni).

Foto: Twitter Barcellona