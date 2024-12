Yamal: “Confronto con Messi? È un onore, ma io cerco di scrivere la mia storia. A volte, questi paragoni non aiutano”

Lamine Yamal, fresco vincitore del Golden Boy, ha raccontato in un’intervista a Marca come vive questo momento speciale della sua carriera.

Dove stai conservando tutti questi premi? Perché ne hai già accumulati parecchi: “Per ora sono a casa dei miei genitori. Alla fine, sono loro quelli che mi hanno sempre sostenuto e che sono sempre al mio fianco. Quando ricevo premi come questo Golden Boy, li consegno a loro come regalo per ringraziarli.”

Alla cerimonia del Pallone d’Oro, Rodri ti ha detto che un giorno ne vincerai almeno uno. Cosa hai provato in quel momento?: “Orgoglio, davvero. Sentire una cosa del genere da un giocatore e leader della statura di Rodri è stato un enorme onore per me. Mi ha motivato tantissimo a lavorare e migliorare.”

Sul Pallone d’Oro: “Non è una mia ossessione. Prima di tutto, ho altri sogni da realizzare, come vincere una Champions League o un Mondiale. Se un giorno dovessi vincere il Pallone d’Oro, sarebbe il risultato di aver raggiunto prima questi obiettivi collettivi. Certo, sarebbe un sogno bellissimo.”

I tuoi numeri, a 17 anni, sono migliori di quelli di Messi alla stessa età. Le fa paura il confronto con lui?: “È un onore, ma io cerco di scrivere la mia storia. Messi è il migliore della storia, io sto ancora muovendo i primi passi. A volte, questi paragoni non aiutano.”

Chi è stato il giocatore che hai sempre considerato un modello?: “Oltre a Messi, direi Neymar e Ronaldinho. Soprattutto per il loro stile di gioco divertente, il modo in cui vivevano il calcio… sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo.”

Sei pronto a dire “no” a tutte le offerte che riceverai?: “Sinceramente non ci penso. Penso solo al Barcellona, a migliorare e a vincere titoli qui”.

Che cosa chiedi per il 2025?: “Vincere titoli con il Barcellona e che la mia famiglia stia bene”.

Per quanto riguarda i titoli, ce n’è uno che ti piacerebbe vincere in particolare?: “La Champions, è un sogno che voglio realizzare”.

Foto: X Ballon d’Or