YALÇIN, LA SCOMMESSA TURCA PER IL REPARTO AVANZATO DEL GENOA

Güven Yalçin è ufficialmente un calciatore del Genoa. Si tratta di un giovane attaccante turco, nato però in Germania il 18 gennaio 1999, a Düsseldorf. Il neo rossoblù arriva dal Besiktas, dove la scorsa stagione ha totalizzato 33 presenze e 6 gol. Alto 1,84 m è di conseguenza una punta centrale ben strutturata e molto tecnica. Infatti in carriera ha impiegato anche i ruoli di esterno destro e sinistro, dimostrando di avere anche una buona corsa. Cresce in Germania, nel settore giovanile del Bayer Leverkusen. Con i tedeschi gioca nell’under 17 e nell’under 19, a partire dal 2014 fino al 2018. In questi quattro anni sigla ben 41 reti, mettendosi in mostra e attraendo su di sè l’attenzione di molti club. A prelevarlo nell’estate del 2018 è il Besiktas. Con i turchi arriva anche l’esordio in Europa League ed una stagione ricca di soddisfazioni, in campionato segna tra l’altro ben otto reti. La stagione successiva però c’è una involuzione: il turco non trova molto spazio e cala anche il numero delle marcature che in totale sono tre. Nell’annata 2020/21 lo spazio diventa sempre meno e sigla un gol in campionato, uno in coppa ed un altro in Europa League. Nel mercato di gennaio passa in prestito al Lecce, in serie B. Anche con i pugliesi però non disputa un bel campionato. Con i salentini non sigla nemmeno una rete e molte volte parte dalla panchina. A fine stagione c’è il ritorno in Turchia, sempre con il Besiktas. Nella passata annata però riesce a mettersi di più in luce. Il suo percorso in nazionale inizia con la maglia tedesca, in quella dell’under-18, con cui ha debuttato il 17 aprile 2017. Successivamente veste la maglia della nazionale turca under-17 e quella dell’under-19, con cui partecipa al campionato europeo. Il 16 ottobre 2018 arriva l’esordio in under-21, disputando il match di qualificazione al campionato europeo di categoria, vinto per 2-1 contro l’Ungheria. Il 30 maggio 2019 esordisce in nazionale maggiore, subentrando nella gara amichevole vinta per 2-1 contro la Grecia.

Si tratta di un profilo giovane che deve però trovare una certa continuità. Il Genoa è pronto a scommetterci e a dargli il giusto spazio. Per il calciatore, Blessin potrebbe essere l’uomo giusto per la sua definitiva consacrazione. L’obiettivo del grifone è quello di tornare subito in serie A ed il turco vuole ripagare la fiducia della società a suon di gol e giocate.

Foto: Twitter Genoa