Yakin: “Spero che l’Irlanda del Nord non si dia per sconfitta. Contro la Bulgaria dobbiamo fare una goleada”

Murat Yakin, ct della Svizzera, ha parlato in conferenza stampa dall’Olimpico: “Noi dobbiamo vincere e l’Italia in Irlanda del Nord si giocherà le sue chance, speriamo che i padroni di casa non si diano per sconfitti fin dall’inizio. Noi dobbiamo fare una goleada.Abbiamo due gol da recuperare: non sembra facile, la Bulgaria ci darà filo da torcere ma ora godiamoci il momento”.

FOTO: Twitter Svizzera