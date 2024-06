Yakin (ct Svizzera): “Okafor? Raramente è titolare nel Milan. Il suo scarso minutaggio non è ottimale”

Murat Yakin, commissario tecnico della Svizzera, ha parlato dei calciatori della Nazionale che ha scelto di convocare per il prossimo Europeo, tra cui c’è Noah Okafor, attaccante del Milan: “Ogni cambiamento comporta anche dei grandi rischi, raramente è titolare con il suo club. Soprattutto per un attaccante, è importante giocare e il suo scarso minutaggio non è certamente ottimale”, riporta il Corriere del Ticino.

Sulla posizione di gioco: “Non lo vedo molto come un numero 9 che deve giocare spalle alla porta. Dà il suo meglio quando parte dall’esterno e si accentra, la sua velocità viene esaltata quando ha spazio davanti a sé. Al momento gli manca un po’ il timing nei movimenti, alcuni meccanismi vanno oliati”.

Foto: Instagram Okafor