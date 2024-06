Yakin (ct Svizzera): “Italia scarsa? No, ma i continui cambi ci hanno aiutato”

“Se mi aspettavo un’Italia così scarsa?”. Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale svizzera, Murat Yakin, ha così risposto: “Cosa vuol dire scarsa? L’abbiamo vista nelle ultime partite e ha sfruttato vari moduli, giocatori in varie posizioni, e noi siamo stati bravi a trovare i giusti meccanismi, il giusto rodaggio nelle prime tre partite e anche oggi siamo riusciti a dominare la partita dal punto di vista del ritmo. L’Italia ne ha cambiati sei e questo ci ha aiutato, in tutte le fasi funziona tutto perché anche in fase di non possesso corriamo quanto dobbiamo. Stasera ha funzionato tutto”.

Twitter Svizzera