Yakin: “Con la Serbia sarà un autentico spareggio. Non giochiamo per il pareggio”

Alla vigilia di Serbia-Svizzera, Murat Yakin, ct degli elvetici, è intervenuto in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Domani sarà una partita completamente diversa da quella contro il Camerun, nella quale abbiamo avuto molte occasioni pur senza segnare. Avremo comunque le nostre possibilità e vorremo giocare ancora più coraggiosi in attacco. Sono convinto che saremo più efficienti. Dovremo giocare in modo dominante, fare la nostra partita e conquistare la qualificazione con una prestazione convincente. Bisognerà tenere sotto controllo le emozioni e lavorare sodo perché non ci renderanno le cose facili. Abbiamo le qualità, ma dovremo combattere. Vogliamo renderci orgogliosi e felici, mostrare un buon calcio. Ignoriamo tutto il resto, si vive per partite come queste. Abbiamo il destino nelle nostre mani, questa è la cosa bella di questa storia, sappiamo che anche un pareggio può bastarci, ma non ci interessa, non firmiamo per nulla”.