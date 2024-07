Yakin: “Abbiamo battuto i campioni d’Europa. Perchè non dobbiamo pensare di farcela anche con i vice campioni?”

Murat Yakin, commissario tecnico della Svizzera ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inghilterra, quarti di finale di Euro 2o24.

Queste le sue parole: “La partita contro l’Inghilterra è la più importante della mia vita? Spero che possiate rifarmi la stessa domanda tra una settimana. Non sappiamo cosa abbia in mente l’Inghilterra. Hanno abbastanza qualità nella loro squadra per giocare un quarto di finale di successo. Siamo in buona forma e siamo pronti a sconvolgere buone squadre. Abbiamo vinto contro i campioni d’Europa e abbiamo giocato bene contro i padroni di casa. Perché non creare grossi problemi anche all’Inghilterra?”.

Foto: twitter Svizzera