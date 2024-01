Xhaka: “Xabi Alonso pensa solo al Bayer Leverkusen. Finché sarà qui, ci divertiremo”

Il Bayer Leverkusen è ancora imbattuto dopo 27 partite stagionali (24 vittorie e 3 pareggi) e grande merito di questi risultati è del lavoro di Xabi Alonso. Granit Xhaka ha così parlato del tecnico spagnolo: “Arriverà il giorno in cui Xabi Alonso vorrà fare il grande passo, è del tutto normale nel calcio. Ma oggi non abbiamo la sensazione che sia il suo pensiero. Lo vediamo tutti i giorni: corre quasi più di noi in allenamento. Ci trasmette la sua fame, quella sensazione di voler vincere. E, naturalmente, cerchiamo di mostrare che vogliamo lo stesso. Finché sarà qui, ci divertiremo. Penso che anche a lui piaccia la squadra che ha in questo momento.

Foto: Instagram Xabi Alonso