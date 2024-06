Xhaka: “Rispettiamo la Germania, ma non giocheremo come fece la Scozia. Vogliamo vincere e qualificarci primi”

Granit Xhaka, calciatore della Svizzera, suona la carica in conferenza stampa in vista della gara contro la Germania, Nazionale che conosce bene, visto che gioca da anni in Bundesliga, nel Bayer Leverkusen.

Queste le sue parole: “Abbiamo sicuramente rispetto per i tedeschi. Ma non avremo tanto rispetto quanto gli scozzesi nella partita d’esordio, che hanno dato completamente la palla alla Germania. Siamo felici, siamo on fire e vogliamo vincere la partita. Non credo si possano già dare gli ottavi di finale per acquisiti. Vogliamo vicnere, anche perchè facendolo saremo anche primi del girone. Anche con gli scozzesi, dopo essere andati sotto nel punteggio, abbiamo reagito bene. Le migliori occasioni le abbiamo create noi e in difesa siamo stati solidi”.

Foto: Instagram personale