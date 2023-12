Xhaka: “L’Arsenal desiderava liberarsi di me, ma Arteta voleva che restassi”

Granit Xhaka in estate ha lasciato l’Arsenal dopo 7 anni per approdare al Bayer Leverkusen, al momento vera dominatrice della Bundesliga. I suoi rapporti con i Gunners, però, non si sono chiusi nel migliore dei modi. A sei mesi dal suo addio alla Premier League, Xhaka è tornato a parlare del suo rapporto con il club in un’intervista concessa a The Atlethic: “L’Arsenal ha mostrato poco rispetto nei miei confronti anche quando ero capitano. Era chiaro che volessero liberarsi di me: tutti tranne una persona, ovvero Arteta. Avevo già lasciato il club con il mio cuore e la mia anima, ma Mikel mi ha detto che voleva che restassi.”

Foto: Instagram Leverkusen