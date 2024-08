Xhaka: “La Champions è un sogno per tutti, ma la nostra priorità è ancora la Bundes”

Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen, in un’intervista riportata da Kicker ha così parlato del nuovo format della Champions League: “Avrei preferito giocare sei partite. Così ci saranno più partite, ma la Champions League è la Champions League. La Champions League è un sogno per ogni giocatore. E per me è ovviamente importante giocare di nuovo la Champions League dopo sette anni. Ma la priorità è ancora il campionato. La Champions League è bella, ma abbiamo priorità molto chiare. Per me lo è la maratona della Bundesliga, è un po’ più importante della Champions League”.

Foto: Instagram Leverkusen