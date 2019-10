Xhaka-Arsenal, è rottura. E adesso rischia anche Emery

Il caso Granit Xhaka continua a tenere banco in Inghilterra. Il capitano dell’Arsenal, finito nella bufera per aver mal reagito ai fischi dei sostenitori dei Gunners, rischia di perdere la fascia di capitano. Lo svizzero, infatti, ha praticamente rotto con l’ambiente londinese, mettendo anche in difficoltà il tecnico Unai Emery sulla scelta se declassarlo o meno dopo quanto accaduto.

Secondo i media britannici, poi, lo stesso Emery non sarebbe del tutto saldo sulla propria panchina. Sia in virtù delle problematiche con Xhaka e lo spogliatoio, sia in virtù delle aspettative dei dirigenti dell’Arsenal, che attendono di capire come si comporterà l’ex Siviglia in questo frangente di difficoltà.

Foto: Twitter Arsenal