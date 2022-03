XEKA, L’ULTIMA IDEA DI MOU

I fari di mercato di Mourinho e della Roma sono sempre accesi. E non solo per Svilar, portiere lusitano del Benfica ad un passo dal tingersi di giallorosso, ma anche per il centrocampo. L’ultima idea del binomio portoghese Mou-Pinto è un altro connazionale: il regista Xeka del Lille. Un nome che sicuramente piace, viste le qualità del profilo in questione.

Xeka, all’anagrafe Miguel Ângelo da Silva Rocha, è un classe 1994 in forza al Lille. Nato in Portogallo, ha diviso la sua carriera tra la sua patria e la Francia. Nasce calcisticamente nel Pacos de Ferreira, prima di passare al Braga, dove nel 2013 fa il suo esordio nella Liga B lusitana. Dopo un biennio in prestito al Covilha, Xeka torna in pianta stabile al Braga, di cui diventa un titolare inamovibile. Attira fin da subito le sirene di mercato, soprattutto quelle del Lille, club storicamente amante dei talenti rossoverdi della penisola iberica.

Nel gennaio 2017 passa così al club francese, in prestito con diritto di riscatto. Dopo pochi mesi il Lille si convince a riscattarlo, sborsando i 5 milioni previsti dall’accordo. Dopo un breve prestito al Digione, torna al Lille di cui diventa ben presto un pilastro. Nella stagione 2018/19 è tra i protagonisti della cavalcata che porta il club al secondo posto in campionato e alla qualificazione in Champions. Il top lo raggiunge lo scorso anno, con il primo posto nella Ligue 1 a spese del Psg.

Da quattro anni, insomma, amministra ad alti livelli il centrocampo francese. Si sa dimesticare sia come regista che come interditore. Le sue qualità sicuramente piacciono a Mou. Nei prossimi mesi potrebbe anche esserci un affondo.

FOTO: Twitter Lille