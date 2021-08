XEKA, L’EROE DEL LILLE

Miguel Ângelo da Silva Rocha, meglio noto come Xeka, è stato il protagonista ieri della vittoria del Lille nella finale di Supercoppa contro il PSG. Un gol importantissimo, quello messo a segno dal portoghese classe ’94, che ha permesso al suo club di vincere la Supercoppa (la prima nella storia del club). Una rete realizzata sul finire del primo tempo, al ’44, con una giocata di prima intenzione appena fuori area, un tiro forte che si è insaccato sotto la traversa sorprendendo Keylor Navas. Si è rivelato lui l’MVP della partita grazie alla sua prodezza che ha permesso al Lille di festeggiare il trofeo.

Centrocampista centrale, ha delle caratteristiche specifiche ed è duttile tatticamente: un buon recuperatore di palloni ed è anche bravo nell’impostare il gioco. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Paços Ferreira, è nel Braga che ha avuto l’opportunità di debuttare nei campionati professionistici prima nella squadra B e poi, dopo una parentesi di due anni nel Covilhã, in Prima squadra. Sin da giovane ha sempre dimostrato il suo potenziale e nel gennaio 2017 il Lille (sempre attento ai talenti) lo acquista con la formula del prestito con diritto di riscatto che lo esercita nell’estate del 2017. Successivamente il club francese lo cede in prestito secco al Digione dove totalizza 17 presenze e 2 reti. Nella stagione successiva, quella 2018/2019, torna al Lille dove conquista un posto da titolare nell’undici di Galtier che gli concede piena fiducia: chiude la stagione con 27 presenze e 2 gol con la sua squadra che conquista il secondo posto in classifica che vale la Champions League. La stagione successiva, quella 19-20, lo vede sempre protagonista anche se l’annata viene interrotta anzitempo a causa dell’emergenza coronavirus.

La vera stagione che resterà nella storia è la scorsa, quella 20/21. Grazie alla grande cavalcata in Ligue 1, il Lille vince il titolo di campione di Francia. Xeka è uno dei protagonisti della squadra con 33 presenze 1 gol e 2 assist. Si rivela un perno principale e, nonostante qualche tensione interna con Galtier e alcuni compagni di squadra (con dei litigi subito messi in archivio), il portoghese è tornato ad essere un giocatore chiave per la formazione dei francesi. E nell’annata 21/22 mette la sua firma per il primo titolo stagionale: quella Supercoppa di Francia che tanto mancava nel palmarès del Lille.

