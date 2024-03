Xavi: “Yamal e Cubarsí possono segnare un’epoca del calcio mondiale”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atletico Madrid, Xavi, tecnico del Barcellona, ha così esaltato due dei giovanissimi talenti del club blaugrana: Lamine Yamal e Pau Cubarsí. Di seguito le sue parole: “Il prossimo step per entrambi è quello di rimanere sul livello attuale. Il Barcellona e la Nazionale sono lo scalino più grande nel mondo del calcio e la sfida è rimanere tanti anni al livelli giusto per meritarsi la conferma con entrambe le maglie. Hanno tutto, a mio avviso, per riuscirci, sia in termini di mentalità che di qualità. Penso che siano due giocatori in grado di segnare un’epoca calcistica, non solo in questo club ma in tutto il mondo calcistico”.

Foto: Instagram Barcellona