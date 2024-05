Xavi: “Vitor Roque? Il suo futuro si vedrà a fine stagione”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona, Xavi, ha così parlato di Vitor Roque: “Era in dubbio oggi fino all’ultimo perché ieri ha preso un brutto colpo alla caviglia, non si è nemmeno riscaldato. Il suo futuro si vedrà a fine stagione, non ho tempo per parlare adesso. Come allenatore capisco che ci sono altri calciatori che sono in condizioni migliori per partecipare ed è la competizione del Barça. Vitor è un ragazzo giovane che, come tutti gli altri, ha ancora cose da migliorare”.

foto: Instagram Vitor Roque