Xavi: “Vincere è sempre bello. La tensione finale? Capisco che non eravamo a casa nostra. Qualcuno l’avrà presa come mancanza di rispetto”

Xavi Hernandez ha così commentato la vittoria decisiva per il titolo del Barcellona.

Queste le sue parole a Dazn: “Sensazione magnifica. Un lavoro ben fatto: tutto questo è iniziato lo scorso luglio, sono stati 10 mesi di lavoro e sacrificio. I tifosi, la società, se lo meritano. Ci dà stabilità e sicurezza che le cose si stiano facendo bene. Abbiamo sigillato la vittoria del campionato con una partita fantastica. Siamo stati brillanti. La squadra alla fine si è rilassata e gli avversari hanno dimostrato orgoglio. Abbiamo vinto la Liga in un derby, il che non è una cosa ordinaria. Era uno scenario particolare e ne abbiamo discusso prima della partita”.

Sui momenti di tensione durante i festeggiamenti, quando il pubblico dell’Espanyol ha fatto invasione:

“La festa è normale, ma capisco che non siamo a casa nostra e non si deve mancare di rispetto. Sapevo che era difficile da controllare, ma ho detto ai giocatori che la cosa migliore era andare subito negli spogliatoi.”

Sull’andamento della stagione: “Abbiamo sofferto molto, qui ci sono molte critiche. Il lavoro che viene fatto non è abbastanza valorizzato. Questo è il Barça e so com’è. Ci sono già passato da giocatore. Credere nel progetto ci dà sicurezza. In alcune partite siamo stati brillanti nel gioco. Penso che abbiamo dimostrato di essere squadra. Vogliamo vincere le quattro partite rimanenti per finire bene la stagione. L’obiettivo è stato raggiunto, il che è eccezionale.”

Foto: twitter Barcellona