Xavi: “Tutti hanno visto cosa è successo a Madrid. Sarà difficile vincere il campionato”

Continua a far discutere le vittoria del Real Madrid sull’Almeria arrivata al 99′ con la rete di Carvajal, al termine di una sfida piena di episodi arbitrali.. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona, Xavi, ne ha così parlato: “Se parlo mi squalificano, ma quello che è successo a Madrid lo hanno visto tutti. Sarà difficile vincere il campionato. Ci sono cose che non quadrano”.

Foto: Twitter Barcellona