Xavi sulla tensione Lewandowski-Lamal: “Sono cose normali nel calcio, è capitato anche a me”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona, Xavi, ha parlato anche della polemica scoppiata in settimana in seguito al mancato saluto di Lewandowski nei confronti del giovane Lamine Yamal durante la sfida all’Alaves, gara difficile ma che i blaugrana hanno portato a casa grazie ad una doppietta del polacco: “Quello che è successo tra Robert e Lamine credo sia una cosa normale, mi è capitato spesso. Quando ero giocatore ho litigato con Puyol e Valdés, Villa, Leo… Potete dare un’occhiata all’archivio dei giornali. Ricordo ad Almería un litigio con Valdés…”.

Poi ha proseguito: “Accade ovunque nel lavoro, ma non gli diamo importanza. Lewandowski è uno dei calciatori che aiuta di più i compagni e Robert è molto determinato a rendere Lamine un grande calciatore”.

Continuando sul contributo di Lewandowski alla squadra e al suo ruolo nell’attuale Barça, l’allenatore ha aggiunto: “Lui ha bisogno della squadra e la squadra ha bisogno di lui. Fa la differenza. Lo ha fatto nell’ultima partita contro l’Alavés con un gran gol di testa. E’ un leader, è altruista, molto necessario “.

