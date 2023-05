Xavi sul futuro di Yamal: “Penso che il suo rinnovo sia sotto controllo. Il suo desiderio è trionfare col Barça”

Il tecnico del Barcellona, Xavi, ha parlato del futuro di Lamine Yamal, che sabato scorso ha fatto il suo esordio ne LaLiga a soli 15 anni divenendo il più giovane di sempre nella storia del club. E sul suo futuro ha dichiarato: “Ho la sensazione che il suo rinnovo sia sotto controllo. Vuole continuare qui, il suo desiderio è trionfare col Barça. È un ragazzo tranquillo, intelligente, con i piedi per terra. Non avremo problemi a gestirlo. Per come la vedo io ha le qualità per giocare in Prima squadra”.

Foto: Instagram Lamine Yamal