Xavi su Mourinho: “Spero di non offrire mai un’immagine del genere. Dobbiamo essere di esempio”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Celta Vigo, il tecnico del Barcellona, Xavi, si è soffermato a parlare anche del post partita di Siviglia-Roma che ha visto protagonista José Mourinho con una sfuriata contro l’arbitro Taylor nei sotterranei della Puskas Arena “Ognuno si comporta come gli pare, se ti senti danneggiato in una finale… Ma noi giocatori e allenatori dobbiamo essere da esempio. Come chiediamo di non essere insultati, dobbiamo essere i primi a dare l’esempio. La condotta è molto importante, spero di non offrire mai un’immagine del genere”.

Foto: Twitter Barcellona