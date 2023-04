Xavi su Messi: “Non so se Tebas lo permetterà, è un’ipotesi”

Alla vigilia della sfida contro il Rayo Vallecano, il tecnico dei catalani ha risposto in conferenza stampa alle tante domande sull’argomento Messi: “Non so se Tebas lo permetterà, dovete chiederlo a lui. Le regole vanno rispettate. Ieri era a cena a Barcellona? Sono andato quando erano ai dolci. Non ho saputo nulla, pensiamo al Rayo. È un’ipotesi averlo con noi, ma non è il momento di parlare di lui”.

Foto: Xavi Twitter Barcellona