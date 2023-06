Xavi su Messi al Barcellona: “Prenderà una decisione la prossima settimana”

Il futuro di Lionel Messi è ancora da decifrare. L’asso argentino lascerà il PSG al termine del contratto, all’orizzonte un possibile ritorno al Barcellona. Le intenzioni del club catalano sono chiare ma Messi non ha ancora preso una decisione. Ha parlato della situazione anche Xavi, tecnico del Barça: “Le porte del Barcellona sono aperte per lui, ma la scelta finale è la sua. Credo che la prossima settimana prenderà una decisione”. L’approdo del campione del Mondo ai blaugrana potrebbe portare una grossa carica di entusiasmo: “Se deciderà di venire so che saprà darci una mano ma dobbiamo lasciarlo un po’ in pace. Ha molto rispetto del Psg, vuole finire la stagione nel migliore dei modi. Tutti noi catalani vogliamo che Leo torni al Barcellona. Lui è un leader naturale, si adatterebbe alla perfezione alle circostanze”.

Foto: Twitter Barcellona