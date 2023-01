Xavi su Gavi: “È passione pura. Mi sento in colpa quando non gioca”

Il Barcellona ha vinto per 3-1 la finale di Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid, guadagnandosi così il quattordicesimo titolo nella sua storia. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Barça, Xavi ha così elogiato il talento blaugrana, Gavi: “Gavi è passione pura, ormai ho finito le parole. Quando non gioca mi sento in colpa”.

