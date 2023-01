Xavi su Depay: “Ha chiesto di andarsene. Non è una tragedia se non lo sostituiamo”

Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato così dopo la partita vinta per 5-0 in casa del Cauta dell’addio di Memphis Depay: “Non sarebbe una tragedia se non lo sostituissimo con nessuno, ma se riusciamo a rinforzarci è meglio. Memphis ha chiesto di andarsene, non so se è ufficiale, comunque è ufficioso, posso dirvi solo questo”.

Foto: Instagram Atletico Madrid