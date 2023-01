Xavi su Dembelé: “È molto importante per me. L’ho già detto al club, spero resti qui tanti anni”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara col Girona, Xavi ha parlato dell’importanza di Ousmane Dembelé all’interno del suo Barcellona: “Ousmane è molto importante per me. Ha grandissima qualità e cerca di essere un calciatore che fa la differenza. L’ho già detto al club e al calciatore, spero che Dembelé resti qui tanti anni. La sua continuità è molto importante per me”. L’esterno francese ha un contratto attualmente in scadenza nel 2024.

Foto: Instagram Dembele