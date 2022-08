Xavi su Casemiro: “Ha segnato un’epoca del calcio, grande perdita per il Real Madrid”

Intervenuto in conferenza stampa prima del match contro la Real Sociedad, l’allenatore del Barcellona Xavi si è espresso anche sulla partenza di Casemiro dal Real Madrid: “È un calciatore divenuto pietra miliare del Real Madrid. Hanno ingaggiato dei giocatori per sostituirlo ma questa resta una grande perdita per loro. Ha vinto molto ed è stato determinante negli ultimi dieci anni, ha segnato un’epoca del calcio. Ma queste sono le decisioni del nostro avversario”.

Foto: Twitter Barcellona