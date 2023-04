Xavi: “Stagione sfiancante? Lo era la scorsa. In questa stiamo per vincere LaLiga, me la sto godendo”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona, Xavi, ha così parlato in vista della prossima sfida contro il Betis: “Stagione sfiancante? Abbiamo 11 punti di vantaggio sul Real e stiamo per vincere la LaLiga. Quella scorsa mi è sembrata stancante, questa, invece, me la sto godendo tutta”.

Foto: Twitter Barcellona