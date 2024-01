Xavi: “Sono il principale responsabile di questa sconfitta. Chiedo scusa ai tifosi”

Xavi Hernandez allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta (4-1) in Supercoppa Spagnola con il Real Madrid, un ko pesnatissimo dopo già le difficoltà in campionato.

Queste le parole del tecnico: “Dobbiamo essere molto autocritici oggi. Sono pronto a sopportare tutte le critiche meritate. Ci scusiamo con i tifosi: sono il principale responsabile e ci prendiamo le critiche. Non siamo stati all’altezza della finale. È un duro colpo, ma continuo a credere nel progetto ed in me stesso”.

Foto: twitter Barcellona