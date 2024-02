Xavi: “Sono concentrato per la prossima gara. Futuro? Non è cambiato nulla, inutile dire le stesse cose ogni settimana”

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Granada.

Queste le sue parole: “Il fututro? Penso di averlo detto molto chiaramente, nulla è cambiato: sono concentrato giorno per giorno. E’ inutile parlare delle stesse cose ogni settimana. La decisione è stata quella giusta, penso che la società avesse bisogno di questo cambio di dinamica e di questo cambio di direzione. E vedendo la reazione della squadra, penso che sia stata una buona decisione. Non penso ad altro che alla partita di domani contro il Granada, non penso al Celta Vigo o al Napoli. Il resto non cambia nulla, la decisione è chiara. La mia vita quotidiana non è cambiata. Ho un rapporto amichevole con Deco. Dicono che non ho un buon rapporto. È vero il contrario. Se me lo chiedete, vi dirò la mia opinione e se posso aiutare Deco come ha fatto lui, lo farò. Sono ancora più motivato ad approfittare del poco ho lasciato”.

Foto: twitter Barcellona